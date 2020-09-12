İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şahinbey ilçesine bağlı Sarısalkım Mahallesi'nde bir bağ evinde kaçak nargile tütünü imal edildiği istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 2 hamur karıştırma makinesi, 5 bin 250 marka etiketi, 180 kilogram nargile tütünü yapmakta kullanılan sıvı madde, 260 kilogram ıslak nargile tütünü, 111 kilogram kıyılmış tütün, 2 metal kazan, 4 tane 250 kilogramlık demir varil, 6 dijital terazi, 2 bin 700 boş teneke kutu, 4 tane 12 kilogramlık mutfak tüpü, 2 ambalaj makinesi, 400 nargile tütünü, yaklaşık 1060 ambalaj paketi ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.