Marmara Denizi'nde kuru yük gemisi battı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Marmara Denizi'nde su alan gemi için kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu.

KEGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Marmara Denizi İmralı Adası güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki gemi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botları olay yerine ivedilikle yönlendirildi."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar sürüyor

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, TRT Haber yayınında Mudanya'da bir kriz merkezi oluşturulduğunu açıkladı.

[Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı.]



Bursa Valisi Mahmut Demirtaş: 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için şu an helikopter destekli 3 bot ile arama kurtarma çalışmaları sürüyor. pic.twitter.com/kdWzphaDg8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 15, 2024

Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi.

Vali Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor" dedi.

Gemi 1250 ton mermer tozu taşıyordu

Demirtaş, geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktararak şöyle konuştu:

"İhbarın alınmasını müteakip arama kurtarma çalışmalarına başlanmış olup halihazırda AFAD, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, jandarma, UMKE, ANDA, AKUT ve NAK ekiplerinden oluşan toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve bir Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personel ile kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Halihazırda bir Sahil Güvenlik arama kurtarma korveti, 3 Sahil Güvenlik botu, bir Sahil Güvenlik helikopteri, bir Deniz Kuvvetleri Komutanlığı keşif karakol uçağı, iki Kıyı Emniyeti botu arama kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir. İlerleyen saatlerde bir Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi ve bir mayın gemisi, su altı robotu cihazı bulunan bir Deniz Polisi ekibi ve Kıyı Emniyeti unsuru olan Nene Hatun römorkörü arama kurtarma faaliyetlerine katılacaktır."

Bu arada geminin, Marmara Adası Badalan Limanı'ndan 1250 ton mermer tozu yüküyle saat 20.20 sıralarında kalktığı öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

"Boş can salı bulunmuştur"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu bilgilere yer verildi:

"Gemiden 06.32'de acil durum sinyali alındı. Gemiden alınan sinyal 07.12'de kesildi. Geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliği'nin ilgili bendine göre 'Tehlike safhası' ilan edilmiştir. Bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botları aramalara devam etmektedir. Helikopter hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGK 6 ve KIYEM 4 isimli hızlı can kurtarma botları olay mahaline ulaştı, arama çalışmalarına başladı."

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, saat 06.30'da Karacabey ilçesi açıklarında 6 kişilik mürettebat bulunan "Batuhan A" gemisinin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alındığı duyuruldu.

Açıklamada, bunun üzerine olay yerine TCSG-313 ve TCSG 85 gemileri ile TCSG-25 ve KB-4502 botlarının sevk edildiği belirtildi.

Eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce 2 römorkörün bölgede görevlendirildiği aktarılan açıklamada, "Halihazırda başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde ticari geminin battığı değerlendirilen bölgede boş can salı tespit edilmiştir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

[Fotoğraf: AA]

Boş can salının bulunduğu anlar kamerada

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geminin battığı değerlendirilen bölgede bulunan boş can salının görüntülerini paylaştı.

Yerlikaya ayrıca, olumsuz hava şartları nedeniyle bölgeye gönderilemeyen 1 Sahil Güvenlik helikopterinin hava şartları düzeldiğinde derhal gönderileceğini açıkladı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekipleri, mobil radar aracı, su üstü radarı ve gözetleme sistemiyle denizden ve kıyıdan tarama yapıyor.

"Ağabeyimle beraber gemide bulunan 6 kişiye ulaşamıyoruz"

Geminin sahibi Murat Altıntaş'ın kardeşi Muhsin Altıntaş, geminin neden battığıyla ilgili bilgisinin bulunmadığını, hava şartlarından olabileceğini söyledi.

Altıntaş, ağabeyinin de gemide olduğunu belirterek, "Şu anda kimseye ulaşamıyoruz. Ağabeyimle beraber gemide 6 personel vardı" dedi.

Geminin, Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndan dün akşam hareket ettiğini anlatan Altıntaş, "Olay sabah 05.30-06.00 sularında olmuş. Gemiyle irtibat kesilmiş. Batarken Türk Radyoya (acil yardım çağrısı için) bilgi vermişler" ifadesini kullandı.

Denizde arama çalışmasının devam ettiğini, havadan da aramaların başlatılmasını beklediklerini dile getiren Altıntaş, şunları kaydetti:

"Ağabeyimle en son dün gece görüştüm. Sabah saatlerinde aramış ama telefonu duymamışım, aradığımda da ulaşamadım. Sonrasında olaydan haberimiz oldu. Gemi, Marmara Adası'ndan aldığı yükü, Gemlik'teki Roda Limanı'na götürüyordu."

Aynı gemi daha önce karaya oturmuş

"Batuhan A" gemisinin 2 Nisan 2021'de yük boşaltmak için Çanakkale'nin Biga ilçesinde Karabiga belde Belediyesine ait limana yaklaştığı sırada karaya oturmuştu.

Gemi, kaptanın çağrısı üzerine bölgeye giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli" isimli römorkör tarafından çekilerek, 2 gün sonra bulunduğu bölgeden kurtarılmıştı.