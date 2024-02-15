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Türkiye
İHA 15.02.2024 06:32

Kayganlaşan yolda otomobil karşı şeride geçip takla attı

Düzce'de sağanak kazaya neden oldu. Kayganlaşan yolda bir otomobil karşı şeride geçerek takla attı. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Kayganlaşan yolda otomobil karşı şeride geçip takla attı

Düzce'den Gölyaka istikametine seyir halinde olan Tunahan C. idaresindeki otomobil kavşağa girdiğinde kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla atıp karşı şeride geçti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Tunahan C., Emirhan C. ve Kerem B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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