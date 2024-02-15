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Türkiye
DHA 15.02.2024 06:09

Diyarbakır'da sağanak: Dere taştı, ev ve ahırları su bastı

Diyarbakır'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ergani ilçesi kırsalında etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, bazı evler ile ahırları su bastı.

Diyarbakır'da sağanak: Dere taştı, ev ve ahırları su bastı

Kentte etkili olan sağanak, Ergani ilçesinde gnlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı kırsal Güneştepe Mahallesi Akçemelik mezrasında dere taştı. Taşan su nedeniyle mezradaki bazı ev ve ahırları su basarken, 15 yıllık olduğu belirtilen köprü de zarar gördü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Sinek Çayı taştı

Diyarbakır'da etkili olan yağış nedeniyle Çermik ilçesindeki Sinek Çayı’nın debisi yükseldi. Çaydan taşan su, bölgedeki piknik alanlarına zarar verdi.

Çermik- Ergani karayolunu da su bastı. Bazı bölgelerde araçlar yolda ilerlemede güçlük çekti. Suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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