İstanbul'a sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi. Buna göre, kuvvetli yağış bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olacak.

Yerel olarak sağanak şeklinde görülecek. Metrekareye 20 ila 40 kilogram yağmur düşmesi bekleniyor.

Özellikle İstanbul'un kuzey ilçelerini etkileyecek yağış nedeniyle sıcaklık birkaç derece düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, su baskını, sel ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınmasını istedi.

Sadece İstanbul'da değil, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da da yağış bekleniyor.