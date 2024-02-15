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Türkiye
TRT Haber 15.02.2024 04:50

İstanbul'a sağanak uyarısı

İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili olacak ve gün boyu devam edecek. Sağanak sebebiyle, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

İstanbul'a sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji'den yağış uyarısı geldi. Buna göre, kuvvetli yağış bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olacak.

Yerel olarak sağanak şeklinde görülecek. Metrekareye 20 ila 40 kilogram yağmur düşmesi bekleniyor.

Özellikle İstanbul'un kuzey ilçelerini etkileyecek yağış nedeniyle sıcaklık birkaç derece düşecek.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, su baskını, sel ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınmasını istedi.

Sadece İstanbul'da değil, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da da yağış bekleniyor. 

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