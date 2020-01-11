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Marmara Denizi'nde 9 saatte 35 deprem meydana geldi11 Ocak 2020 Cumartesi 10:54 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 16:51
Marmara Denizi'nde 9 saatte en büyüğü 3 şiddetinde 35 deprem meydana geldi.
[Harita: TRT Haber]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) yaptığı derlemeye göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 1,6 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 06.28'de meydana geldi.
Bu depremin ardından saat 15.26'ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem daha kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: marmara denizi deprem AFAD