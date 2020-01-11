Antalya'nın Aksu ilçesinde oturan Gülşen K.'nin evine, halasının kızı Dilek A. ile kocası Bekir A., misafirliğe geldi. Bekir A., Gülşen K.'nin eşi Mustafa K. ile balkona geçti.

İki erkek sohbet ederken Dilek A., Gülşen K.'nin kahvesi ile meyve suyuna uyku ilacı kattı. Kısa sürede uykuya dalan Gülşen K.'nin kolundaki 6 altın burma bileziği çıkarıp, aldı. Ardından eşiyle evden ayrıldı. Misafirlerin gitmesinin ardından içeri giren Mustafa K., eşini yarı baygın halde bulup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Hastaneye kaldırılan Gülşen K., kendisine geldikten sonra karakola giderek, şikayetçi oldu.

Polis, Dilek A.'nın evine gitti. Yapılan aramada bilezikler ile uyku ilacı bahçeye atılmış olarak bulundu. Sorgularının ardından adliye sevk edilen çiftten Dilek A. tutuklanırken, eşi Bekir A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Dilek A. ve eşi Bekir A. hakkında 15'er yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

"Asıl niyetim eşimi uyutup kartını almaktı"

Uyku ilacını ağabeyinden eşini uyutmak için aldığını iddia eden Dilek A., "Uyku ilacını eşim Bekir A.'yı uyutmak, banka kartını alıp hesabından para çekip borcumu ödemek için almıştım. Ağabeyimin de bu durumdan haberi vardı. İlacı aldıktan sonra eşimi uyutmaktan vazgeçerek, Gülşen K.'yi uyutmaya karar verdim. Ağabeyimin ilacı Gülşen K.'ye vereceğimden haberi yoktu" dedi.

İddianamede, Dilek A. ve Bekir A.'nın olayı planlayarak işledikleri, Bekir A.'nın Mustafa K.'yi oyalamaya çalıştığı savunularak, ikilinin 'Konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: DHA