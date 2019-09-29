Türkiye
Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem29 Eylül 2019 Pazar 09:22 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 09:27
Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 09.10'da Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yalova açıklarında meydana gelen deprem 9,96 kilometre derinlikte yaşandı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: marmara denizi deprem AFAD