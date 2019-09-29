Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 09.10'da Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yalova açıklarında meydana gelen deprem 9,96 kilometre derinlikte yaşandı.

Kaynak: TRT Haber