Açık 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.08.2025 00:45

Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki kişi aranıyor

Balıkesir Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan teknedeki kişi aranıyor

Yalova'dan denize açıldığı belirlenen yat üretimi yapan iş insanı Halit Yukay'dan haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine haber verdi.

Bunun üzerine haber verilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler denizde arama çalışması başlattı.

Ekipler, "Graywolf" isimli tekneyi Marmara Adası açıklarında parçalanmış olarak sürüklenirken buldu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, teknede tek kişi bulunduğunu ve konunun detaylı bir şekilde incelendiğini belirterek "Teknenin neden battığını henüz bilmiyoruz ama parçalanmış vaziyette. Kayıp kişi aranıyor" dedi.

ETİKETLER
Balıkesir
Sıradaki Haber
Ankara'da yıkılma riski taşıyan 8 katlı bina boşaltıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:17
Trump, Fed yönetim kurulu üyeliğine hafta sonuna kadar karar verecek
00:41
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de
00:39
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 19 bine yakın öğrenci ve eğitimci hayatını kaybetti
00:16
Ankara'da yıkılma riski taşıyan 8 katlı bina boşaltıldı
00:51
İzmir'de arıza nedeniyle su kesintisi yapılacak
22:56
Avusturya'da yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail'in yaptığı soykırımı protesto etti
İspanya'da sıcak hava dalgası
İspanya'da sıcak hava dalgası
FOTO FOKUS
Ayasofya Camii'ndeki kundaklama girişimi kamerada
Ayasofya Camii'ndeki kundaklama girişimi kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ