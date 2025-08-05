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Türkiye
AA 05.08.2025 23:44

Ankara'da yıkılma riski taşıyan 8 katlı bina boşaltıldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan 8 katlı bir bina, yıkılma riski taşıdığı gerekçesiyle tahliye edildi.

Ankara'da yıkılma riski taşıyan 8 katlı bina boşaltıldı

Atatürk Mahallesi Peçenek Caddesi'nde 18 daire bulunan 8 katlı binanın zemin kat kolonlarında çatlama meydana geldiğini fark eden apartman sakinleri, yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak koordineli olarak bina sakinlerini tahliye etti.

Ankara'da yıkılma riski taşıyan 8 katlı bina boşaltıldı

AFAD, İtfaiye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ön incelemenin ardından 8 katlı bina mühürlendi.

Binadan karot numunesi alınarak inceleme yapılacağı bildirildi.

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