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Türkiye
AA 18.06.2025 15:57

Mardin'de "YKS" tedbirleri: Ağır tonajlı araçlar şehre giremeyecek

Mardin'de 21-22 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) saatlerinde ağır tonajlı araçların şehir içine girişlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Mardin'de "YKS" tedbirleri: Ağır tonajlı araçlar şehre giremeyecek

Mardin Valiliğinden yapıla açıklamada, 21-22 Haziran'da yapılacak YKS kapsamında alınan tedbirleri duyuruldu.

Bu tarihlerde sınavın yapılacağı 08.00 ile 10.00 saatleri arasında yük nakli için kullanılan ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişlerine izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, araçların trafik akışını bozmayacak şekilde uygun bir yerde bekletileceği ifade edildi.

Açıklamada, sürücülere alınan bu tedbire uymaları yönünde çağrıda bulunularak, bu kararın özellikle sınava girecek öğrencilerin sessiz, güvenli ve ulaşım açısından sorunsuz bir ortamda sınavlarına odaklanabilmeleri için alındığı vurgulandı.

Açıklamada, sınav sürecinde tüm vatandaşlardan da sessiz olunması ve trafik kurallarına uyulması istendi.

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