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Türkiye
İHA 18.05.2023 00:48

Mardin’de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Mardin’in Derik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mardin’de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kocatepe Mahallesi Yusufpiri mezrası mevkiinde meydana gelen kazada henüz sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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