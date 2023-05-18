Parçalı Bulutlu 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.05.2023 00:18

Mardin'de jandarma kıyafeti giyip Irak uyruklu kişileri yağmalayan 6 kişi gözaltında

Mardin'de kendilerini jandarma gibi göstererek, Irak uyruklu kişileri silahla yağmaladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Mardin'de jandarma kıyafeti giyip Irak uyruklu kişileri yağmalayan 6 kişi gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Nisan-9 Mayıs'ta Kızıltepe-Viranşehir D-400 kara yolunda giydikleri askeri üniformalarla kendilerini jandarma gibi gösterip durdurdukları araçlardaki Irak uyruklu kişileri yağmaladıkları tespit edilen 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda olayda kullanıldığı değerlendirilen silah, askeri kamuflaj, reflektör, çakar lamba, çok sayıda dijital materyal ve Iraklı vatandaşlara ait para ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada daha önceki yıllarda Kızıltepe ilçesinden çalındığı belirlenen traktör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla salıverildi.

ETİKETLER
Mardin
Sıradaki Haber
Sarıgöl'de sağanak ve dolu tarım alanlarında zarara yol açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:33
Meclis'in eğitimci vekilleri
01:14
Ankara'da fırtınada çatının uçma anı kamerada
01:16
Şiddetli yağmur öncesi gökyüzü böyle aydınlandı
00:56
Osmaniye'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
01:14
Mardin’de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
00:40
Adana'da işçi freni boşalan iş makinesinin altında kaldı
Paris'teki Saint-Jacques Kulesi ziyarete açıldı
Paris'teki Saint-Jacques Kulesi ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Ankara'da fırtınada çatının uçma anı kamerada
Ankara'da fırtınada çatının uçma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ