Parçalı Bulutlu 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 17.05.2023 23:44

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Ege Denizi, Girit Adası olan deprem saat 22.55'te kaydedildi.

Söz konusu bölgenin Muğla Datça'ya 280 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Deprem 7,59 kilometre derinlikte meydana geldi.

 

ETİKETLER
Deprem Ege Denizi Muğla
Sıradaki Haber
Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:22
Mardin'de jandarma kıyafeti giyip Irak uyruklu kişileri yağmalayan 6 kişi gözaltında
23:25
Yozgat'ta fırtına çatıları uçurdu
23:23
Gana, British Museum'dan altınlarını iade etmesini istedi
23:21
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek
23:12
Fransa, Holodomor trajedisini "soykırım" olarak kabul etti
23:10
BM: Ukrayna'da çatışmayı sonlandırmak için herkese görev düşüyor
Paris'teki Saint-Jacques Kulesi ziyarete açıldı
Paris'teki Saint-Jacques Kulesi ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk uzay yolcuları gençlerin sorularını yanıtladı
Türkiye'nin ilk uzay yolcuları gençlerin sorularını yanıtladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ