Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak'ta gerçekleştirilen "Kılıç Operasyonu" kapsamında Ömerli İlçesi kırsal Harmankaya Mahallesi’nde yapılan arama tarama faaliyetlerinde 150 kilogram patlayıcı, 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Arama tarama faaliyetlerinde ayrıca, bölücü terör örgütü mensuplarına ait giyecek, yiyecek ve yaşam malzemesi bulundu.

Açıklamada, "Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir." denildi.

Valilik patlayıcıların imhasını içeren bir de video paylaştı.

Kaynak: TRT Haber