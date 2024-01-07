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Türkiye
İHA 07.01.2024 22:38

Manisa’ya fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Manisa için pazartesi günü fırtına uyarısında bulunarak, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Manisa’ya fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre Manisa il genelinde halen güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmeye devam eden rüzgarın Manisa’nın merkez ve çevresi ile batı ilçelerinde (Saruhanlı, Turgutlu, Akhisar, Soma, Kırkağaç) yarın öğleden sonraya kadar aynı yönlerden ve aynı şiddette esmeye devam edeceği tahmin edildiğinden, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. 

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