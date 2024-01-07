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Türkiye
AA 07.01.2024 22:11

Çanakkale-Bursa kara yolundaki trafik kazasında 1 kişi öldü

Çanakkale-Bursa kara yolunda midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale-Bursa kara yolundaki trafik kazasında 1 kişi öldü
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Lapseki'den Biga'ya seyir halinde olan Halit C. idaresindeki Biga Birlik'e ait midibüs, Mehmet Yurdakul'un kullandığı otomobille Alpagut kavşağında çarpıştı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Yurdakul ile yolcular Cuma Yurdakul, Fedai Gümüş, Ebru Gümüş ve Muzaffer Gümüş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çanakkale ve Lapseki'deki hastanelere sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Mehmet Yurdakul, kaldırıldığı Lapseki Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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