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Türkiye
AA 07.01.2024 22:05

Bodrum açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik bot ve fiber tekne içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgelere Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 36, motor arızası yaptığı belirlenen fiber teknedeki 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

Bodrum açıklarında farklı zamanda durdurulan, içerisinde göçmen kaçakçısı olabileceği değerlendirilen bir fiber karinalı lastik bottaki 2 şüpheli gözaltına aldı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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