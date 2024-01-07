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Türkiye
AA 07.01.2024 20:53

Yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı

Saat 18.00 sıralarında Çanakkale-Bursa karayolu Alpagut kavşağında meydana gelen kazada Lapseki istikametinden Biga ilçesine seyir halinde olan Halit C. idaresindeki Biga Birlik’e ait midibüs, Alpagut kavşağında Mehmet Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Y. ile yolcular Cuma Yurdakul, Fedai Gümüş, Ebru Gümüş ve Muzaffer Gümüş yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince tarla içinde sedyeyle alınan yaralılar ambulanslara taşınırken, polis, jandarma ve Lapseki Belediyesi itfaiye ekipleri de sağlık ekiplerine yardım etti.

Ambulanslarla Lapseki Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan durumu ağır olan Muzaffer Gümüş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Biga Birlik’e ait midibüsteki 26 yolcu kazada yaralanmazken, midibüs şoförü Halit C. ise gözaltına alındı. 

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