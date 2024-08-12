Manisa'daki yangın 44 saat sonra kontrol altına alındı

Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 10 Ağustos'ta başlayan yangına havadan ve karadan aralıksız müdahale edildi.

Sarp arazideki yangın, ekiplerin yaklaşık 44 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, 10 Ağustos saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edilmiş, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri de çalışmalara katılmıştı. Çalışmalar hava karardığında da gece görüşlü helikopterlerin desteğiyle sürmüştü.