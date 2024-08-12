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Türkiye
AA 12.08.2024 13:01

Manisa'daki yangın 44 saat sonra kontrol altına alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 44 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Manisa'daki yangın 44 saat sonra kontrol altına alındı

Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 10 Ağustos'ta başlayan yangına havadan ve karadan aralıksız müdahale edildi.

Sarp arazideki yangın, ekiplerin yaklaşık 44 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, 10 Ağustos saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edilmiş, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri de çalışmalara katılmıştı. Çalışmalar hava karardığında da gece görüşlü helikopterlerin desteğiyle sürmüştü.

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