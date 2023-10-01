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Türkiye
DHA 01.10.2023 08:21

Manisa'da yolcu otobüsü üzüm bağına uçtu: 15 yaralı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, virajı alamayıp sürücüsünün kontrolünden çıkarak üzüm bağına uçan yolcu otobüsündeki 3'ü araçta sıkışan 1'i hamile 15 kişi yaralandı.

Manisa'da yolcu otobüsü üzüm bağına uçtu: 15 yaralı
[Fotograf: DHA]

İzmir- Mersin seferini yapmakta olan yolcu otobüsü, yol yapım çalışmasının sürdüğü çevreyolu üzerinde sürücü direksiyon hakimiyetini yitirdi, otobüs yol kenarındaki üzüm bağına uçtu.

Otobüs devrilirken 4’ü personel 29 kişinin bulunduğu otobüste 15 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı 12 yolcu çıkarıldıkları otobüsten hastanelere sevk edilirken, araçta sıkışan 1’i hamile 3 yolcu, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Manisa’daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgeye gelerek kaza yerinde incelemelerde bulunan Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, "25 yolcusu ve personelle birlikte 29 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü Manisa Yeni Garaj Kavşağı’na 200 metre kala devrildi. 15 yaralımızdan 3 sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hayati tehlikeleri şu an için yok. Büyük geçmiş olsun diyorum ve inşallah bir daha yaşamayız" dedi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

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