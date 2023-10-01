Hafif Sağanak Yağışlı 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.10.2023 08:18

Balıkesir'de trafik kazası: 6 yaralı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'de trafik kazası: 6 yaralı
[Fotograf: AA]

31 yaşındaki S.A. idaresindeki otomobil, Savaştepe-Balıkesir kara yolunun Değirmenönü mevkisinde akaryakıt istasyonuna girmek isterken karşı yönden gelen 52 yaşındaki M.G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile S.A. kontrolündeki araçta bulunan M.E.A., H.H.A., M.E.A. ve S.A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 7 yaşındaki M.E.A. ile M.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sonrası bir süre trafik akışına kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Öte yandan kaza anı akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ETİKETLER
Balıkesir Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da bahis çetesine operasyon: 7 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:56
Esenyurt'ta dere taştı, istinat duvarı yıkıldı
09:34
TEKNOFEST İzmir'de son gün etkinlikleri başladı
09:27
Kontrolünü kaybeden kamyonet sürücüsü büfeye daldı
09:23
Meclis yoğun gündemle açılacak
08:45
Düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kişi başından yaralandı
08:25
Manisa'da yolcu otobüsü üzüm bağına uçtu: 15 yaralı
İstanbul’da beklenen sağanak başladı
İstanbul’da beklenen sağanak başladı
FOTO FOKUS
Sultanahmet'te yaklaşık 750 semazen sema gösterisi sundu
Sultanahmet'te yaklaşık 750 semazen sema gösterisi sundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ