Balıkesir'de trafik kazası: 6 yaralı

31 yaşındaki S.A. idaresindeki otomobil, Savaştepe-Balıkesir kara yolunun Değirmenönü mevkisinde akaryakıt istasyonuna girmek isterken karşı yönden gelen 52 yaşındaki M.G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile S.A. kontrolündeki araçta bulunan M.E.A., H.H.A., M.E.A. ve S.A. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 7 yaşındaki M.E.A. ile M.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza sonrası bir süre trafik akışına kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Öte yandan kaza anı akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.