Haber Giriş: Kaynak: DHA
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan traktörle minibüs çarpıştı: 3 ölü, 10 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde minibüs, römorkunda tarım işçilerinin taşındığı traktöre çarptı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında, Manisa- Akhisar yolunun Tirkeş kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Akhisar'dan Manisa yönüne giden Abdullah Yılmaz'ın kullandığı minibüs, Talat Özdik yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan traktörün römorkuna arkadan çarptı.
[Fotoğraf: DHA]
Çarpmanın etkisiyle traktörün römorku devrildi. Traktörün römorkunda yolculuk yapan tarım işçileri ise yola fırladı. 3 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi de yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: manisa trafik kazası manisa haberSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 11:30
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