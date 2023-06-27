Manisa'da otomobil yayalara çarptı: Anne öldü, oğlu yaralandı

E.K'nin kullandığı otomobil, İzmir Ankara karayolu Durasıllı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülbahar Çevik ile oğlu Mahmut Alp Çevik'e çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle anne ve oğlu, yolda sürüklendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü gözaltına alındı
Sağlık ekiplerince anne Turgutlu Devlet Hastanesine, oğlu Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anne Çevik, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Oğlu Mahmut Alp Çevik'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.