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Türkiye
AA 27.06.2023 02:32

Manisa'da otomobil yayalara çarptı: Anne öldü, oğlu yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil anne ve oğluna çarptı, anne yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Manisa'da otomobil yayalara çarptı: Anne öldü, oğlu yaralandı

E.K'nin kullandığı otomobil, İzmir Ankara karayolu Durasıllı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülbahar Çevik ile oğlu Mahmut Alp Çevik'e çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle anne ve oğlu, yolda sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü gözaltına alındı

Sağlık ekiplerince anne Turgutlu Devlet Hastanesine, oğlu Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne Çevik, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Oğlu Mahmut Alp Çevik'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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