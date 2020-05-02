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Manisa'da kısıtlamanın ilk gününde 160 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ekipler tarafından ceza uygulandı.
Manisa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen 160 kişiye, toplam 236 bin 144 lira ceza verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve 17 ilçede denetimlerini sürdürdü.
Yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 160 kişiye toplam 236 bin 144 lira cezai işlem uygulandı.
Etiketler: Manisa koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 01:44
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