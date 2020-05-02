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Balıkesir'de zehir tacirlerine yönelik operasyon
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'de zehir tacirlerine yönelik üç ayrı operasyon düzenlendi. 2 kişinin tutuklandığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon başlattı.
Eş zamanlı üç ayrı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 9 uyuşturucu hap, 1,47 gram esrar, hassas terazi ile 1,55 gram metamfetamin ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Etiketler: uyuşturucu madde tutuklama balıkesirSon Güncelleme: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 01:51
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