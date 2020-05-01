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Hakkari-Yüksekova kara yolunda heyelan
[Fotoğraf: AA]
Hakkari-Yüksekova kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Heyelan riski devam ettiği için ekipler çalışmalara ara verdi.
Yüksekova yolunun 25'inci kilometresinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan düşen toprak ve kaya parçalarının düştüğü yolda, güvenlik güçleri önlem aldı.
Yol ulaşıma kapatılırken, karayolları ekipleri heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle yol temizleme çalışmalarına ara verdi.
[Fotoğraf: AA]
Çalışmaların sabah yeniden başlayacağı açıklandı.
Etiketler: Hakkari-Yüksekova kara yolu heyelan heyelan riskiSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 22:37
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