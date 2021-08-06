İlçeye bağlı kırsal Mezitler Mahallesi Yaykın mevkisi yakınlarındaki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Demirci Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tankerlerinin de kullanıldığı söndürme çalışmalarında, çevrede oturan bazı mahalle sakinleri traktörlerin arkasına bağladıkları tankerlerle yangına müdahale eden ekiplere su taşıdı.

Bazı mahalle sakinleri ise orman içindeki ekiplere çalışmalarında destek verdi.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alınan yangında 4 hektar genç orman alanı zarar gördü.

Ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.