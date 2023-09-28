Manisa’da bir eve yıldırım düştü

Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi’nde çıkan yangında, akşam saatlerinde ilçeyi etkisi altına alan yağışlı havada, Karamolla Mahallesi’nde Metin Karakoç’a ait ikamete yıldırım düştü.

Evin çatı kısmı ile evin hemen yanında bulunan samanlar yanmaya başladı.

Alevleri gören mahalleli vatandaşlar bir yandan yangına müdahale etmeye başlarken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çevredeki başka bir eve sıçramadan kontrol altına alınan yangında, ikamet ile ikametin bitişiğinde bulunan samanlar kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.