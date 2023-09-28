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Türkiye
İHA 28.09.2023 06:59

Manisa’da bir eve yıldırım düştü

Manisa’nın Kula ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan taş ev ile eve bitişik halde bulunan samanlar kullanılamaz hale geldi.

Manisa’da bir eve yıldırım düştü
[Fotograf: İHA]

Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi’nde çıkan yangında, akşam saatlerinde ilçeyi etkisi altına alan yağışlı havada, Karamolla Mahallesi’nde Metin Karakoç’a ait ikamete yıldırım düştü.

Evin çatı kısmı ile evin hemen yanında bulunan samanlar yanmaya başladı.

Alevleri gören mahalleli vatandaşlar bir yandan yangına müdahale etmeye başlarken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Manisa’da bir eve yıldırım düştü

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çevredeki başka bir eve sıçramadan kontrol altına alınan yangında, ikamet ile ikametin bitişiğinde bulunan samanlar kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

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