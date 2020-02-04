Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 19.47'da 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Manisa'nın tamamında ve İzmir'in bazı ilçelerinde de hissedildi.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı depremde ilk ulaşan bilgilere göre hasar da meydana gelmedi.

4,8 büyüklüğünde bir deprem daha

Saat 19.47'deki depremin ardından saat 20.55'te de 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Meydana gelen ikinci depremin de yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

"Depremde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

Manisa Valiliği, Akhisar’da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, 20.55'te meydana gelen depreme ilişkin, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Depremde evleri hasar görenler için AFAD tarafından 15 mahallede 400 çadır kurulmuştu.

Valilik, 68 mahallede yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu 4 ilçede 596 az, 275 de ağır hasarlı yapı tespit edildiğini aktarmıştı.