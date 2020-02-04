Ağrı'da il merkezine bağlı ve Tutak ilçesinde, taşımalı eğitim yapılan köy okulları ile Patnos'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipinin ardından köy yollarında aşırı buzlanma yaşanıyor.

Bu nedenle herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı. İl merkezindeki okullarda ise eğitim sürdürülecek.

Patnos Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede devam eden kar yağışı ve fırtına yüzünden yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kötü hava koşulları dolayısıyla Tutak ilçesinde de ilçe merkezine bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitim yapılamayacağı belirtildi.

Kentte kar yağışı ve tipi sebebiyle Eleşkirt ve Tutak ilçelerinde de eğitime yarın ara verilmişti.

Van

Van'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Aynı zamanda engelli ve hamilelerde yarın idari izinli sayılacak. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 5 Şubat 2020 tarihinde bir gün süreyle tatil edildi. Engelli ve hamiller de idari izinli sayılacak" denildi.

Erzincan

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan'da eğitime bir gün ara verildi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan ili genelinde 05 Şubat 2020 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.