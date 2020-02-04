Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kanser Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Kanser tedavisi gören tüm vatandaşlar için acil şifalar dileyen Erdoğan, "Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.