Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Kanser Günü mesajı
Haber Giriş:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kanser Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.
Kanser tedavisi gören tüm vatandaşlar için acil şifalar dileyen Erdoğan, "Erken teşhiste ve kanserle mücadelenin her safhasında, ilgili kurumlarımızın tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: dünya kanser günü erken teşhisSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 18:00
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