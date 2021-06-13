Gece gündüz çalışıyor, trafikte zamanla yarışıyorlar. Manisa'da Acil Sağlık Hizmetleri'nde görevli 25 kadın ambulans şoförü, her gün onlarca hastayı yaşama bağlamak için direksiyon başına geçiyor.

İleri sürüş eğitimi alan kadın ambulans şoförleri en büyük mücadeleyi, yol vermek istemeyen sürücülerle yaşıyor.

"Hiç araba kullanmayı bilmiyordum"

Ambulans şoförü Nurcan Gengil, daha önce araba kullanmayı bilmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hiç araba kullanmayı bilmiyordum ben ambulans sürücülüğüne geçtiğimde. Yani ambulans bu ASTE eğitimleriyle, ambulans kullanarak öğrendim ve bunu kendime hırs yaptım. Dedim ki 'Ben çok iyi ambulans kullanacağım' ve bu konuda ilerlemek istiyorum."

Kadın şoförler en büyük sıkıntıyı yol vermeyen sürücülerle yaşıyorlar.

Diğer bir ambulans şoförü Serap Dilek, "Hem hasta ve yakınlarının can güvenliği hem ekip arkadaşlarınız can güvenliğinden sorumlusunuz. Yolda yol vermeyen sürücüler oluyor, yarışmak isteyen sürücüler oluyor. Olay yerine vardığımızda 'Neden erkekler kullanmıyor, kadın kullanıyor' diyen hasta veya yakınları olabiliyor" diye konuştu.

Manisa'daki deneyimli kadın ambulans şoförleri, yeni meslektaşlarına eğitim de veriyor.