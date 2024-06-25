Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Soma ilçesinde saat 01.36'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 10,24 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedildi

Deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Depremin hasar ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için saha çalışması başlatıldı.

Depremin ardından büyüklüğü 1,8 ile 3,1 arasında 4 artçı sarsıntı oldu.

Manisa Valisi Enver Ünlü de yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Soma Büyükışıklar mahallemiz olan saat 01:36 da meydana gelen 4,8 şiddetindeki depremde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi,ekiplerimiz tarafından sahada gerekli kontroller yapılmaktadır. Geçmiş olsun" dedi.