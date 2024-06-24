Van'ın 3 ilçesinde sağanak sele neden oldu

Debisi yükselen dereden taşan sel suları nedeniyle bazı evler ile dere kenarındaki ahırları su bastı, tarım alanları zarar gördü.

Başkale ilçesinin Hafıziye, Tepebaşı, Muradiye'nin Adaklı ve Saray'ın Karahisar ile Baltepe mahallelerinde sağanak yağış etkili oldu.

Sele dönüşen sağanak, dere kenarındaki evler ile bazı ahırların sular altında kalmasına neden oldu.

Derenin taşması sonucu, mahalle yolları sel suları altında kalırken, tarım arazileri zarar gördü.

Zor anlar yaşayan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ekipler iş makineleriyle selin vurduğu mahallelere geldi.

Selin vurduğu mahallelerde 3 loder, 1 ekskavatör, 3 greyder, 2 hidromek, vidanjör ve basınç aracı ile çalışma başlatıldı.