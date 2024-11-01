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Türkiye
AA 01.11.2024 02:21

Maltepe'de otomobil otobüs durağına çarptı: 4 yaralı

Maltepe'de otomobilin önündeki araca ve yolcu durağına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Maltepe'de otomobil otobüs durağına çarptı: 4 yaralı
[Fotograf: AA]

D-100 kara yolu Aydınevler mevkisindeki yan yolda Ahmet Serhat Şahin idaresindeki otomobil, önünde seyreden İsmail Ünal'ın kullandığı otomobile ve ardından yolcu durağına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç devrildi.

Kazada sürücüler, otomobilde bulunan Lara Ceren Turmuş ile durakta bekleyen Ezgi Kamalı yaralandı.

Maltepe'de otomobil otobüs durağına çarptı: 4 yaralı

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada yolcu durağı kullanılamaz hale geldi, ulaşıma kapatılan yol araçların kaldırılmasının ve temizlik çalışmasının ardından açıldı.

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