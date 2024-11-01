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Türkiye
DHA 01.11.2024 01:58

Ankara'da palet deposunda çıkan yangın eve sıçradı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde açık alanda bulunan palet deposunda çıkan yangın, yan tarafta bulunan eve sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın kontrol altına alındı.

Ankara'da palet deposunda çıkan yangın eve sıçradı

Yangın, gece saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi 1069'uncu Sokakta bulunan boş arsada depolanan ahşap paletlerde çıktı.

Ahşap paletlerin depolandığı alanda çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle yan taraftaki eve sıçradı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle bölge yoğun duman ile kaplandı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Alevlerin sıçradığı evde bulunan 2 kişinin yangın büyümeden dışarı çıktıkları öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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