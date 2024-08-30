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Türkiye
AA 30.08.2024 17:03

Malatya'da yük treni tarım aracına çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yük treninin çarptığı tarım aracındaki anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, baba yaralandı.

Malatya'da yük treni tarım aracına çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]

Malatya'dan Elazığ istikametine giden yük treni, Ağılyazı Mahallesi mevkisinde raylardan geçen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine, kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, tarım aracındaki anne Leyla ve çocukları Esma ve Muaz hayatını kaybederken, baba Orhan Acar yaralandı.

Yaralı baba, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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