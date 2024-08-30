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Türkiye
İHA 30.08.2024 15:00

İstanbul'da sağanak etkili oldu

Meteorolojinin sarı kodla verdiği uyarının ardından İstanbul'da sağanak başladı.

İstanbul'da sağanak etkili oldu
[Fotograf: İHA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı.

Taksim Meydanı'nda bir anda bastıran yağmur, turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı. 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Teleferik seferleri iptal

İstanbul'daki teleferik ulaşımı da olumsuz hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda,"Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler yapılamamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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