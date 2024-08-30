İstanbul'da sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı.
Taksim Meydanı'nda bir anda bastıran yağmur, turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı.
İstanbul'daki teleferik ulaşımı da olumsuz hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda,"Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler yapılamamaktadır" ifadeleri kullanıldı.