İstanbul'da sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı.

Taksim Meydanı'nda bir anda bastıran yağmur, turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

[Fotoğraf: İHA]

Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı.

[Fotoğraf: İHA]

Teleferik seferleri iptal

İstanbul'daki teleferik ulaşımı da olumsuz hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda,"Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler yapılamamaktadır" ifadeleri kullanıldı.