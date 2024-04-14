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Türkiye
AA 14.04.2024 15:10

Malatya'da trafik kazası: 3 ölü

Malatya'nın Darende ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 3 ölü
[Fotograf: AA]

Batuhan Yılkınc yönetimindeki otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil D300 kara yolu Nadir Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Batuhan Yılkınc'ın yanı sıra Hüseyin Taha, Hacer ve Meryem Tuana Bozkurt ile Cihan, Gül, Rana ve Cihangir Aydın yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 3 ölü

Durumu ağır olan Hüseyin Taha ve Hacer Bozkurt ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Meryem Tuana ve Hacer Bozkurt ile Batuhan Yılkınc kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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