Malatya'da trafik kazası: 3 ölü

Batuhan Yılkınc yönetimindeki otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil D300 kara yolu Nadir Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Batuhan Yılkınc'ın yanı sıra Hüseyin Taha, Hacer ve Meryem Tuana Bozkurt ile Cihan, Gül, Rana ve Cihangir Aydın yaralandı.

Durumu ağır olan Hüseyin Taha ve Hacer Bozkurt ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Meryem Tuana ve Hacer Bozkurt ile Batuhan Yılkınc kaldırıldıkları hastanelerde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.