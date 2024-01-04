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Türkiye
AA 04.01.2024 09:45

Malatya'da "torbacı" operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Malatya'da zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Malatya'da "torbacı" operasyonu: 11 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İkametlerde yapılan aramalarda, 209 gram esrar, 88 yeşil reçeteye tabi hap, 6,43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 13 zanlıdan 11'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Malatya Uyuşturucu
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