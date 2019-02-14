Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Malatya merkez, Akçadağ, Arguvan ve Yazıhan ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 17 örgütsel içerikli kitap ve dergi, bir tablet, bir dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, bir ruhsatsız av tüfeği, bir örgütsel renkli bileklik, bir örgütsel renkte araç süsü ele geçirildi.

Kaynak: AA