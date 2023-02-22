Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Hayat Sitesi'ndeki bir blok 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde, diğer 3 blok ise 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde yıkıldı. Sitede 19 kişi hayatını kaybetti.

İlk yıkılan A/1 blokta hayatını kaybeden Bayram Kırıcı'nın yakınları, bina altındaki mobilya mağazası sahibini suçladı.

Babasını kaybeden kadın, kolonların kesilerek, tavanın kesilerek A2 bloğa birleştirildiğini, dış cephenin de yıkılarak cam yapıldığını söyledi.

İş yeri sahibi ise öyle bir şey olmadığını, burada yapılanın sadece dış cephe değişikliği olduğunu belirtti.

"Bu bina yıkılacak bir bina değildi"

16 yıldır burada oturduklarını dile getiren kadın, "Evlerin hepsi genişletildi, alt kısımlar genişletildi. Bu bina yıkılacak bir bina değildi. Yan binaların hepsi duruyor. Kolonların kesildiğine, duvarların yıkıldığına, üst katın alınıp tahliye için tablasının kesilerek oraya ofis yapıldığına, dış duvarların yıkılıp cam yapıldığına burada oturan herkes şahittir. Biz savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Bir usulsüzlük yapılmadığını söyleyen iş yeri sahibi de bunlarla ilgili ellerinde videolar olduğunu, kolon sayısının, projenin belli olduğunu ve bunların çok rahat ispatlanacağını söyledi.

İddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan 1'i tutuklandı.