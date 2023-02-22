Konya'nın Hadim ilçesinde yapımı tamamlanan Bozkır Barajı'nın faaliyete geçecek olmasından dolayı sular altında kalacak Dedemli Mahallesi'nin sakinleri için merkez Meram ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 428 konutluk yerleşke kuruldu.

Yerleşkede konutu bulanan 72 hak sahibi, hiç oturmadıkları evlerini depremzedelere açtı. Çoğu Kahramanmaraş ve Hatay'dan gelen 502 kişi, evlere yerleşti.

"Kendi evimde yoktur buradaki huzurum"

Kahramanmaraş'tan gelen Yaşar Karabürk, "Deprem anında evimiz uçacak sandık. Çocuklarımızı dışarıya çıkardık. Bir arabam vardı, 7 kişi onun içine sığındık. 2 gün arabada kaldık. Oğlumun askerlik arkadaşı Konyalıydı onun vasıtasıyla buraya geldik. 30 akrabamı depremde kaybettim. Allah bu acıyı, bu korkuyu kimseye yaşatmasın. Depremden 3 gün sonra buraya geldik. Başta devletimiz olmak üzere Konya halkına ve Türk milletine minnettarım. Allah, yardım edenlere yerine bin versin. Kendi evimde yoktur buradaki huzurum. Evler çok güzel, yapanlardan Allah razı olsun. Köylüler sıfır evini, daha kullanmadan bize açtı" dedi.

"Antakya'mız silindi"

Antakya'dan gelen sağlık memuru 4 çocuk annesi Nurcan Doğan da şunları söyledi:

"Antakya'dan buraya geldik. Her yer sallanıyordu, çocuklarımızı alıp terasa çıktık ve çatıda bekledik. Biz binadan inemedik, çökerse çatıya sığınırız diye bekledik. Biz binanın çökmesini bekledik. Evimiz çökmedi, ama kolonları patladı. Yanımızdaki apartman çöktü o da çökerken bizim binanın yarısın götürdü. Tek tesellimiz kaybımızın olmaması ama Antakya'nın yüzde 90'ı bitti. Birçok mesai arkadaşımız vefat etti, sakat kalan oldu. Antakya'mız silindi. Bu yaralarımız çok geç iyileşecek, ya da iyileşmeyecek, kabuk tutacak. Buradaki köylülerimizden Allah razı olsun. Hiç aileyi aratmıyorlar, bize çok destek oluyorlar. Evler çok güzel yapılmış, içine girilmemiş bile. Biz gelene kadar halısından mobilyasına kadar düzenlenmişti. Eksiklerimizi de gönüllüler ve belediye ekipleri temin ediyorlar."