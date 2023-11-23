Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, 6,99 kilometre derinde kaydedildi.

Saat 17.49'da da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Depremlerin ardından bölgede 16 artçı sarsıntı daha meydana geldi.

"Taramalarımız devam ediyor"

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremin ardından TRT Haber yayınında açıklama yaptı.

Yazıcı, "Şu ana kadar 112, Emniyet, Jandarma ve kaymakamlıklar ve diğer kurularımıza bildirilen herhangi bir olumsuzluk yok. Biraz fazla hissedildi. Binalarla ilgili bize ulaşan bir şey yok. Taramalarımız devam ediyor." dedi.

[Malatya’da art arda deprem]

“Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Biraz fazla hissedildi. Ağır hasarlı binalardan lütfen uzak durun.”



Ersin Yazıcı-Malatya Valisi pic.twitter.com/NFU13elBfs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 23, 2023

AFAD: Olumsuz bir durum yok

AFAD'dan yapılan açıklamada, 5,2 ve 4,7 büyüklüğündeki depremler sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı, saha çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

[Malatya’da art arda iki deprem]

“Bölgede tarama çalışmaları devam ediyor. Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok.”



Prof. Dr. Orhan Tatar-AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü pic.twitter.com/JyxM45HttG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 23, 2023

"Ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin"

AFAD'ın X sosyal medya hesabından yapılan bir diğer açıkalamada da Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4,5 ve üzeri artçı depremlerin meydana gelmeye devam ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlıyoruz." denildi.

Bakan Yerlikaya: Tüm ekipler saha tarama çalışmalarına başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, başta AFAD olmak üzere kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını aktardı.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

#Malatya İli #Battalgazi ilçesinde 5️⃣,2️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.



Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



Depremden etkilenen… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 23, 2023

Orhan Tatar: Olumsuz bir durum gözükmüyor

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Deprem bilgisini aldıktan sonra AFAD'ın bölgede yaptığı temaslar sonrasında herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediği bilgisi var. Bu depremin yarattığı herhangi bir olumsuz durum gözükmüyor şu an itibarıyla. Ama tabii bölgede halen birtakım tarama çalışmaları devam ediyor. Şu an için olumsuz bir durum yok." dedi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde bir deprem olduğunu hatırlatan Tatar, şöyle devam etti:

"Bu depremin oluşturduğu yüzey kırığı da özellikle Arıkonak dediğimiz beldenin yakınlarına kadar gelmişti. 6 Şubat depremlerinden sonra oluşan yüzey kırığı ise Çelikhan ilçelimizin kuzeydoğusuna bir yere kadar uzanmıştı. Bu iki nokta arasında aslında bir miktar böyle 2020 depreminden sonra tam olarak kırılmayan bir kesimin olduğunu biliyoruz. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra buralarda özellikle fayların etkilenmesinden dolayı ciddi şekilde bir sismik aktivitenin olduğunu biliyoruz.

Özellikle artçıların bu Pütürge civarında kümelendiğini görüyoruz. 2020 depremin oluşturduğu depremin yüzey kırığıyla 2023 depremlerinin oluşturduğu yüzey kırığı arasında boşluk kalan bir bölge var. Henüz birleşmemiş, kırılmamış bir bölge var. O bölgede olan depremler bunlar. Dolayısıyla bu büyüklükteki bir depremi bir miktar daha üzerindeki depremleri buralarda görmek son derece olağan. Vatandaşlarımızın panik yapmasına gerek yok. Bu bölge Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde olan bir bölge ve sürekli deprem üretme potansiyeli bulunan fayların yoğun şekilde bulunduğu bölge. O açıdan dikkatli olmakta fayda var."

"Meydana gelen depremler tektonizmayı değiştiriyor

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, depremin Doğu Anadolu Fayı diye ifade edilen fay üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Hatay Antakya'dan başlayıp Bingöl Karlıova'ya kadar uzanan bir fay olduğunu hatırlatan Özmen, "6 Şubat tarihinden de bunun büyük bir kısmı kırıldı. Yine hatırlarsanız 2020 yılında 24 Ocak'ta Elazığ, Malatya civarında 6,4 büyüklüğündeki depremle yine o bölge sarsılmıştı. Şimdi iki büyük depremde kırılmayan bir kesimde bu aktiviteler oluyor. 2020 yılında olan ve 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli olan depremlerin etkisiyle veya onların artçısı diye düşüneceğimiz depremler bunlar. Aslında çok şaşırtıcı da değil." dedi.

6 Şubat tarihinden beri o bölgede olan depremlere bakıldığı anda zaman zaman Malatya ve Adıyaman civarının bu ve buna benzer büyüklükteki depremlerle sarsıldığını ifade eden Özmen, şöyle devam etti:

"Bir yerde tabii böyle 7,7, 7,6, 6,4 büyüklüğündeki depremler meydana geldiği anda oradaki tektonizmayı değiştiriyor. Bir tarafta fay hatlarında gerilim boşalmasına neden olurken diğer tarafta da gerilim yüklemesi yapıyor. Dolayısıyla az önce meydana gelen ve 2 dakika arayla meydana gelen depremleri bu iki ana depremin etkisi neticesinde veya onların artçı şoku şeklinde oluştuğunu söyleyebiliriz. Malatya'ya yakın noktalarda da depremler oluyor bu kısmen de olsa Doğu Anadolu Fayı üzerinde meydana geldiği için Adıyaman'a biraz daha uzak noktada ama Pütürge ilçesine, Adıyaman'ın Sincik ilçesine daha yakın deprem. Muhtemelen o bölgede yaşayan insanlar depremi şiddetli şekilde atlatmıştır."