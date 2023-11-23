Kalp krizinden ölen okul müdürünün Filistinliler için kermes arzusu yerine getirildi

Fatih İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Kadir Çamdal, İsrail'in saldırılarına hedef olan Filistinlilere yardım amacıyla kermes düzenlemek için çalışırken yaklaşık 1 ay önce kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mesai arkadaşları ve öğrencileri, Çamdal'ın arzusunu yerine getirmek amacıyla vatandaşların da desteğiyle ilçe meydanında kermes açtı.

Kermesin açılışına Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı ve protokol ile vatandaşlar katıldı.

"Vefatından 15 dakika önce bile Filistinlilere destek paylaşımları yapmıştı"

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Adem Sağmaz, Filistinlilere destek için kermes düzenlediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu kermesi, yaklaşık 1 ay önce kaybettiğimiz okul müdürümüz Kadir Çamdal'ın anısına da açtık. Çünkü vefatından 15 dakika önce bile sosyal medya hesabından Filistinlilere destek paylaşımları yapmıştı. Vefat ettiği güne kadar ümmetin davasını dert edinmişti. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler olarak Kadir hocamızın uğraşını vasiyeti gibi görüp, burada kermes düzenledik. Bu kermes, Filistinliler için denizde bir damla ancak hiçbir şey yapmamaktan, sadece gözyaşı dökmekten daha değerlidir diye düşünüyorum."

Çamdal'ın öğretmen olan oğlu Mehmet Akif Çamdal, "Cennet mekan babamın ölmeden önce en çok istediği Filistinlilere destek için kermes açma arzusunu öğretmenleri ve öğrencilerinin desteği sayesinde gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum." dedi.