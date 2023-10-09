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Türkiye
TRT Haber 09.10.2023 09:35

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
[Fotograf: AA]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.28'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,96 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Bu arada depremin ardından bazı vatandaşlar ve okuldaki öğrenciler açık alanlara çıktı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Vali Yazıcı: Olumsuz bir ihbar yok

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı açıklamada, herkese "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Şu ana kadar valiliğimize ulaşan bir olumsuzluk söz konusu değil. Ekiplerimiz sahadaki arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor." diye konuştu.
 

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