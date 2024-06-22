Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.29'da merkez üssü Doğanşehir olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"Herhangi bir olumsuzluk yok"

Depremi hisseden ilçe sakinleri açık alanlara çıktı, yakınlarını telefonla arayarak durumlarını sordu.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yazıcı, "Doğanşehir ilçemizde yaşanan 4.0 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır " ifadesini kullandı.