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Türkiye
AA 31.07.2023 09:48

Malatya'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya'da 34 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini deşifre ve önleme çalışmaları kapsamında polis ekipleri çalışma başlattı.

Kent girişinde "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan minibüste 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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