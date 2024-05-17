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Türkiye
DHA 17.05.2024 08:59

Malatya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Malatya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Malatya merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapıldığı şikayeti üzerine inceleme başlattı.

Yapılan soruşturmada polis ekipleri, kendilerine başvuran 15 kişiyi 11 milyon TL dolandıran şebekenin üyelerini tek tek belirledi.

Ekipler çalışmasını tamamlamasının ardından şüphelilerin yakalanması için Malatya'nın yanı sıra İzmir, Antalya, Mersin, Gaziantep, Denizli, Adana ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 1 bilgisayar, 1 tablet, 4 telefon ile 2 hafıza kartı ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Malatya Dolandırıcılık
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